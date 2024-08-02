Новости » Новости США
Трамп назвал обмен заключенными “позорным”
02.08.2024 10:29 MIGnews.com

Трамп назвал обмен заключенными “позорным”

Кандидат в президенты Дональд Трамп раскритиковал группу переговорщиков, занимавшуюся обменом заключенными между США и Россией.

"Сколько людей мы получаем против них? Мы платим им наличными? Они дают нам наличные (пожалуйста, снимите этот вопрос, потому что я уверен, что ответ "нет")? Мы отпускаем убийц, киллеров или головорезов? Просто интересно, потому что мы никогда не заключаем хороших сделок ни в чем, особенно в обмене заложниками. Наши переговорщики всегда позорят нас!" — заявил бывший президент США.

Трамп выдвинул предположение, что в этой области ситуация продолжит ухудшаться.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы