



Трамп назвал обмен заключенными “позорным”

Кандидат в президенты Дональд Трамп раскритиковал группу переговорщиков, занимавшуюся обменом заключенными между США и Россией.



"Сколько людей мы получаем против них? Мы платим им наличными? Они дают нам наличные (пожалуйста, снимите этот вопрос, потому что я уверен, что ответ "нет")? Мы отпускаем убийц, киллеров или головорезов? Просто интересно, потому что мы никогда не заключаем хороших сделок ни в чем, особенно в обмене заложниками. Наши переговорщики всегда позорят нас!" — заявил бывший президент США.



Трамп выдвинул предположение, что в этой области ситуация продолжит ухудшаться.



