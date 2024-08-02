



На Землю надвигается трехдневная мощная магнитная буря

С 2 августа Землю накрывает сильная магнитная буря, которая продлится три дня. Сегодня буря достигнет уровня в четыре балла, а в следующие два дня её сила вырастет до шести баллов.



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Магнитная буря такого масштаба может нарушить работу спутников и электросетей, а также повлиять на здоровье людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям магнитного поля, сообщает Meteoagent.







Симптомы магнитных бурь могут включать:

Подавленное настроение и раздражительность

Изменения артериального давления

Нарушение сна и боль в суставах

Апатия, тревога, головная боль и головокружение

Обострение хронических заболеваний

Для улучшения самочувствия в период магнитной бури рекомендуется:

Правильное питание и физическая активность

Больше отдыха и достаточный сон

Употребление воды и травяных чаёв

Избегание алкоголя и жирной пищи

Добавление зелени и сезонных овощей в рацион

Минимизация стресса

Контрастный душ перед сном

Проверка аптечки на наличие необходимых медикаментов

Отметим, что ранее магнитная буря фиксировалась 29 июля.