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На Землю надвигается трехдневная мощная магнитная буря | Фото: pixabay.com
02.08.2024 13:07 Mignews.ua

На Землю надвигается трехдневная мощная магнитная буря

С 2 августа Землю накрывает сильная магнитная буря, которая продлится три дня. Сегодня буря достигнет уровня в четыре балла, а в следующие два дня её сила вырастет до шести баллов.

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Магнитная буря такого масштаба может нарушить работу спутников и электросетей, а также повлиять на здоровье людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям магнитного поля, сообщает Meteoagent.



Симптомы магнитных бурь могут включать:

  • Подавленное настроение и раздражительность
  • Изменения артериального давления
  • Нарушение сна и боль в суставах
  • Апатия, тревога, головная боль и головокружение
  • Обострение хронических заболеваний
Для улучшения самочувствия в период магнитной бури рекомендуется:
  • Правильное питание и физическая активность
  • Больше отдыха и достаточный сон
  • Употребление воды и травяных чаёв
  • Избегание алкоголя и жирной пищи
  • Добавление зелени и сезонных овощей в рацион
  • Минимизация стресса
  • Контрастный душ перед сном
  • Проверка аптечки на наличие необходимых медикаментов
Отметим, что ранее магнитная буря фиксировалась 29 июля.

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