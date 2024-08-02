На Землю надвигается трехдневная мощная магнитная буря
С 2 августа Землю накрывает сильная магнитная буря, которая продлится три дня. Сегодня буря достигнет уровня в четыре балла, а в следующие два дня её сила вырастет до шести баллов.
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Магнитная буря такого масштаба может нарушить работу спутников и электросетей, а также повлиять на здоровье людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям магнитного поля, сообщает Meteoagent.
Симптомы магнитных бурь могут включать:
- Подавленное настроение и раздражительность
- Изменения артериального давления
- Нарушение сна и боль в суставах
- Апатия, тревога, головная боль и головокружение
- Обострение хронических заболеваний
- Правильное питание и физическая активность
- Больше отдыха и достаточный сон
- Употребление воды и травяных чаёв
- Избегание алкоголя и жирной пищи
- Добавление зелени и сезонных овощей в рацион
- Минимизация стресса
- Контрастный душ перед сном
- Проверка аптечки на наличие необходимых медикаментов