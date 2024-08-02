



Препарат по лечению болезни Альцгеймера, показывает положительные результаты

Согласно данным трехлетнего периода, представленным на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера в этом году, препарат от болезни Альцгеймера (БА) от Biogen и Eisai продолжает оказывать положительное воздействие на пациентов с ранними стадиями нейродегенеративного заболевания.



Лекемби получил одобрение в США в июле 2023 года для использования в качестве внутривенной инфузии у пациентов с легкими когнитивными нарушениями или ранней стадией БА.



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Решение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США было подтверждено данными подтверждающего клинического исследования Clarity AD фазы 3, в котором препарат снизил клиническое снижение на 27% по сравнению с плацебо через 18 месяцев.



Компания Eisai, которая возглавляет разработку препарата и подает нормативные документы во всем мире, теперь представила положительные результаты открытого расширения исследования.



Последние данные показали, что более 50% пациентов, получающих непрерывное лечение Лекемби, демонстрировали постоянное улучшение в течение трех лет со снижением на -0,95 по шкале оценки когнитивных функций CDR-SB.



Компании отметили, что изменение CDR с 0,5 до единицы — это "разница между небольшим ухудшением и потерей независимости", например, способность оставаться в одиночестве, запоминать недавние события и участвовать в повседневной деятельности.



Исследование также показало, состояние ухудшается после того, как пациенты прекращают лечение препаратом.

Кроме того, при продолжении лечения Лекемби в течение трех лет не наблюдалось новых данных о нарушениях, при этом большинство нарушений визуализации, связанных с амилоидом, возникало в первые шесть месяцев лечения.



Результаты были получены всего через несколько дней после того, как комитет по лекарствам для человека Европейского агентства по лекарственным средствам решил не рекомендовать Лекемби при ранней стадии болезни Альцгеймера, отметив, что его польза недостаточно велика, чтобы перевесить риски.



Eisai заявила, что будет добиваться пересмотра заключения Комитета по лекарственным препаратам для человеческого применения и будет работать с соответствующими органами, "чтобы обеспечить доступность лечения для подходящих людей, живущих с ранней стадией болезни Альцгеймера в ЕС, как можно скорее".

