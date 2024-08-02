



NASA: убедительные доказательства существования жизни на Марсе

Марсоход Perseverance был построен именно для этого момента — и он не разочаровал.

В древнем прошлом Марс, вероятно, содержал множество ингредиентов, необходимых для процветания микробной жизни на его поверхности.

Теперь новое открытие марсохода NASA Perseverance демонстрирует тройку убедительных доказательств — включая наличие воды, органических соединений и источника химической энергии — и все это на одной скале, расположенной в кратере Джезеро.

Хотя это лучший ключ к разгадке того, что на Марсе существовала микробная жизнь, существуют и другие объяснения, которые могли бы объяснить это геологическое проявление без существования микробов.

"Есть ли жизнь на Марсе" — вопрос, который беспокоил всех. Ученые NASA сосредоточены на поиске доказательств того, что микробная жизнь когда-то процветала на этой планете. Фактически настолько зациклены, что космическое агентство потратило более 5 миллиардов долларов на доставку на поверхность Марса двух чрезвычайно сложных роботизированных марсоходов с целью выполнения этой конкретной микробной миссии.Теперь один из этих марсоходов, возможно, обнаружил одно из самых убедительных доказательств существования марсианской микробной жизни. Это "доказательство", расположенное на скале в форме наконечника стрелы, прозванной"Водопад Чеява" в кратере Джезеро, на самом деле является тройка точек данных, которые предполагают наличие прошлой микробной жизни. Рассматриваемая порода имеет две вертикальные жилы сульфата кальция, которые, вероятно, образовались из прошлой воды, и обе эти полосы обрамляют красную полосу камня, заполненную "пятнами леопарда".NASA и раньше обнаруживало свидетельства существования воды на Марсе, но именно эта узкая полоса камня придает этому открытию новый смысл. Используя свои инструменты SHERLOC (сканирование обитаемой среды с помощью комбинационного рассеяния света и люминесценции органических веществ и химикатов) и PIXL (планетарный инструмент для рентгеновской литохимии), марсоход Perseverance определил существование органических соединений в породе.О, а эти "леопардовые пятна"? Вероятно, это указывает на химические реакции, которые могли снабжать энергией древних микробных марсиан. Хотя каждое из этих открытий — наличие воды, органических соединений и химических реакций — было бы примечательным, даже если бы оно было обнаружено по отдельности, NASA никогда не видело все три в одном месте, а это означает, что геологическая химия Чеява, возможно, является нашим лучшим ключом к разгадке того, что На Марсе когда-то была жизнь."Чеява — самая загадочная, сложная и потенциально важная скала, когда-либо исследованная Perseverance", — заявил Кен Фарли из Калифорнийского технологического института, научный сотрудник проекта Perseverance, в заявлении для прессы NASA. "У нас есть первое убедительное обнаружение органического материала, характерные цветные пятна, указывающие на химические реакции, которые микробная жизнь могла бы использовать в качестве источника энергии, и явные доказательства того, что вода, необходимая для жизни, когда-то проходила через скалу".Хотя это место особенно интересно, оно далеко не первое марсианское открытие, вызвавшее значительный ажиотаж вокруг микробов. Чуть ранее в этом году ученые, изучающие анализ почвы, проведенный в 2017 году в ходе продолжающейся миссии Curiosity в кратере Гейла, обнаружили в почве обилие марганца — того, что обычно требует присутствия кислорода и микробов.