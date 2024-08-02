



Белый дом: На выборах в Венесуэле победил Эдмундо Гонсалес

Спорные президентские выборы в Венесуэле с позиции США закончились победой оппонента Николаса Мадуро. Соединенные Штаты признают победителем кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса, отвергая заявление Мадуро о победе.



“Учитывая неопровержимые доказательства, Соединенным Штатам и, что наиболее важно, венесуэльскому народу становится ясно, что Эдмундо Гонсалес Уррутия набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля”, — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.







Спор о результатах президентских выборов вызвал протесты в Венесуэле. Избирательный совет Венесуэлы объявил Мадуро, находящегося у власти с 2013 года, победителем выборов 28 июля, набрав 51% голосов.



Однако оппозиция страны утверждает, что набранные ею около 90% голосов свидетельствуют о том, что Гонсалес получил поддержку, в два раза превышающую поддержку действующего президента, что соответствует данным независимого опроса, проведенного перед выборами.



Оппозиция опубликовала подробные результаты на общедоступном сайте, в то время как правительство пока не поделилось никакой информацией, кроме общего числа голосов, полученных каждым кандидатом по стране.



В заявлении Блинкена нет угроз о новых санкциях в отношении Венесуэлы, но он намекает на возможные «карательные меры». Агентство Reuters сообщило во вторник, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций после спорных выборов.







