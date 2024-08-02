



Соблюдение веганской диеты может сделать вас биологически моложе

Новое исследование утверждает, что веганская диета может помочь вам стареть медленнее.



Результаты показали, что близнецы, которым было назначено веганское питание в течение восьми недель, старели биологически медленнее, чем брат-близнец, которому была назначена всеядная диета, включающая мясо, яйца и молочные продукты.



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Исследователи "наблюдали снижение оценок биологического возраста — известных как эпигенетические часы старения — у участников, которые придерживались веганской диеты, но не среди тех, кто придерживался всеядной диеты", — заключила исследовательская группа под руководством Варуна Двараки, руководителя отдела биоинформатики с TruDiagnostic, ведущей компанией по анализу медицинских данных.



Для исследования исследователи набрали 21 пару взрослых близнецов.



Один из близнецов был назначен веганом, а другой — всеядным. Они ели готовые блюда в течение первых четырех недель исследования, а вторые четыре недели они ели блюда, приготовленные отдельно на основе уроков по питанию.



К концу исследования исследователи обнаружили, что близнецы-веганы постарели меньше на клеточном уровне, чем всеядные близнецы.



Они также наблюдали снижение возраста сердца, гормонов, печени, воспалительных и метаболических систем у участников, которые питались веганами.



По словам исследователей, близнецы-веганы за время исследования потеряли в среднем больше в весе, чем их всеядные близнецы. В основном это произошло из-за различий в калорийности готовых блюд, съеденных в течение первых четырех недель исследования.



Исследователи пришли к выводу, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять взаимосвязь между диетой и старением, а также долгосрочные последствия веганской диеты для здоровья.

