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Сверхсекретный объект превратится в солнечную электростанцию
02.08.2024 00:25 Алина Груднева

Сверхсекретный объект превратится в солнечную электростанцию

Сверхсекретный объект  США по производству ядерного оружия переделают завод по производству ядерного оружия.

По данным Interesting Engineering, такое решение приняло мнистерство энергетики США.

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Ведомство собирается переделать бывший объект по разработке плутония в штате Вашингтон в солнечную электростанцию мощностью 1 ГВт. В Хэнфорде сейчас работают над строительством одного из крупнейших проектов по хранению солнечной и аккумуляторной энергии. 

Речь идет о сверхсекретной фабрике по производству плутония-239. Это предприятие произвело две трети плутония, необходимого для программы создания ядерного оружия США. 
 

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