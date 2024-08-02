



Сверхсекретный объект превратится в солнечную электростанцию

Сверхсекретный объект США по производству ядерного оружия переделают завод по производству ядерного оружия.



По данным Interesting Engineering, такое решение приняло мнистерство энергетики США.



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Ведомство собирается переделать бывший объект по разработке плутония в штате Вашингтон в солнечную электростанцию мощностью 1 ГВт. В Хэнфорде сейчас работают над строительством одного из крупнейших проектов по хранению солнечной и аккумуляторной энергии.



Речь идет о сверхсекретной фабрике по производству плутония-239. Это предприятие произвело две трети плутония, необходимого для программы создания ядерного оружия США.

