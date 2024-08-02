



В Британии разработан отдел для борьбы с массовыми беспорядками

В Великобритании создают специальный орган для борьбы с массовыми беспорядками.



По данным The Guardian, об этом объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.



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По его словам, реформа будет касаться как немедленного вызова, который, очевидно, вызван ультраправой ненавистью, так и "всех насильственных беспорядков", вспыхивающих независимо от мотивации.



"Премьер-министр осудил крошечное бездумное меньшинство в обществе, банду головорезов, которые сели в поезда и автобусы, поехали в чужую им общину, общину, переживающую самую ужасную трагедию, а затем начали бросать кирпичи в полицейских – полицейских, которые всего 24 часа назад имели дело с нападением на детей в своей общине", - сказано в заявлении его канцелярии.



По его словам, план разработан, чтобы показать, что Британия не позволит страху перерасти в разделение и ненависть.