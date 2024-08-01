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Суд над Трампом: отклонена жалоба экс-президента США
01.08.2024 23:28 Алина Груднева

Суд над Трампом: отклонена жалоба экс-президента США

Жалоба Дональда Трампа на постановление о неразглашении информации по уголовному делу, где его осудили по обвинениям, связанным с выплатой денег порнозвезде за молчание, отклонена.

По данным Reuters, такое решение принял апелляционный суд штата Нью-Йорк 1 августа.

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Таким образом, Трампу не разрешено публично высказываться относительно некоторых прокуроров и других фигурантов дела в Нью-Йорке, пока не будет вынесен приговор. Суд состоится 18 сентября.

По словам адвокатов Трампа, постановление о неразглашении нарушает конституционные бывшего президента США на свободу слова.

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