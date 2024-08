В Дохе началась похоронная процессия лидера ХАМАС Хании

Скорбящие выстраиваются в очередь для поминальной молитвы в мечети имама Мухаммада ибн Абдула Ваххаба в Дохе, в то время как другие молятся снаружи на ковриках при температуре до 44 градусов по Цельсию/



Его гроб, покрытый палестинским флагом, ненадолго заносят в мечеть, откуда он снова будет отправлен на захоронение в Лусаиле, к северу от столицы Катара.

Aerial footage shows Iranian people turning out in large numbers to attend the funeral of Martyr Ismail Haniyeh. pic.twitter.com/BbafQZ9UOO

The Emir of Qatar conducted the funeral prayer for terrorist Ismail Haniyeh.



Qatar’s support for terrorism is evident#IsmailHaniya #ısrael #Palestine pic.twitter.com/QXwlCJxEkn