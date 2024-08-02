Новости » Арабо-израильский конфликт
В Дохе началась похоронная процессия лидера ХАМАС Хании
02.08.2024 13:44 MIGnews.com

В Дохе началась похоронная процессия лидера ХАМАС Хании

Скорбящие выстраиваются в очередь для поминальной молитвы в мечети имама Мухаммада ибн Абдула Ваххаба в Дохе, в то время как другие молятся снаружи на ковриках при температуре до 44 градусов по Цельсию/

Его гроб, покрытый палестинским флагом, ненадолго заносят в мечеть, откуда он снова будет отправлен на захоронение в Лусаиле, к северу от столицы Катара.


Многие скорбящие в Дохе одеты в белоснежные традиционные одежды, другие — в уличную одежду. Но большинство носят шарфы, которые сочетают в себе палестинский флаг с клетчатым узором куфии с надписью "Свободная Палестина" на английском языке.

Среди официальных лиц, присутствовавших на похоронах, были первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

На церемонии также присутствуют эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, бывший эмир Хамад бин Халифа Аль Тани и министр иностранных дел Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы