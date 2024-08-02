



В Дохе началась похоронная процессия лидера ХАМАС Хании

Скорбящие выстраиваются в очередь для поминальной молитвы в мечети имама Мухаммада ибн Абдула Ваххаба в Дохе, в то время как другие молятся снаружи на ковриках при температуре до 44 градусов по Цельсию/



Его гроб, покрытый палестинским флагом, ненадолго заносят в мечеть, откуда он снова будет отправлен на захоронение в Лусаиле, к северу от столицы Катара.

Aerial footage shows Iranian people turning out in large numbers to attend the funeral of Martyr Ismail Haniyeh. pic.twitter.com/BbafQZ9UOO — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) August 1, 2024

The Emir of Qatar conducted the funeral prayer for terrorist Ismail Haniyeh.



Qatar’s support for terrorism is evident#IsmailHaniya #ısrael #Palestine pic.twitter.com/QXwlCJxEkn — Mr Professor (@HeistGenius) August 2, 2024

Многие скорбящие в Дохе одеты в белоснежные традиционные одежды, другие — в уличную одежду. Но большинство носят шарфы, которые сочетают в себе палестинский флаг с клетчатым узором куфии с надписью "Свободная Палестина" на английском языке.Среди официальных лиц, присутствовавших на похоронах, были первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.На церемонии также присутствуют эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, бывший эмир Хамад бин Халифа Аль Тани и министр иностранных дел Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани.