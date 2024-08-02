В Германии подожгли пропалестинский лагерь
В ночь на 2 августа в Германии подожгли пропалестинский лагерь возле университета Людвига Максимилиана в Мюнхене.
По данным издания Spiegel, нанесен ущерб на несколько сотен евро.
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Никто в результате пожара не пострадал. Подозреваемый арестован. Им оказался 26-летний мюнхенец.
Судя по кадрам, неизвестный поджог лагерь. Все началось с палестинского флага. Огонь распространился на палатки и баннеры.
Лагерь там был разбит в мае. В акции протеста участвовали около 100 демонстрантов, которые выступали против действий Израиля в Газе.