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В Германии подожгли пропалестинский лагерь
02.08.2024 15:52 Алина Груднева

В Германии подожгли пропалестинский лагерь

В ночь на 2 августа в Германии подожгли пропалестинский лагерь возле университета Людвига Максимилиана в Мюнхене.

По данным издания Spiegel, нанесен ущерб на несколько сотен евро. 

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Никто в результате пожара не пострадал. Подозреваемый арестован. Им оказался 26-летний мюнхенец.

Судя по кадрам, неизвестный поджог лагерь. Все началось с палестинского флага. Огонь распространился на палатки и баннеры.

Лагерь там был разбит в мае. В акции протеста участвовали около 100 демонстрантов, которые выступали против действий Израиля в Газе.

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