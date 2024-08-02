



Олимпиада: С женским боксом еще не все. Впереди выход Линь Юй-Тин

Женский бокс сегодня снова окажется в центре внимания: боксерша из Тайваня Линь Юй-Тин готовится выйти на ринг, чтобы сразиться с боксершей из Узбекистана Ситорой Турдибековой.



Столкновение между двукратной чемпионкой мира Линь (28 лет) и Турдибековой (22 года) вызвало споры после того, как Линь не прошла тест на гендерную пригодность на прошлогоднем чемпионате мира.



Линь, которая приехала на Олимпиаду в качестве первой сеяной спортсменки, лишилась бронзовой медали после того, как не смогла соответствовать неопределенным критериям допуска Международной ассоциации бокса.



Все внимание приковано к бою Линь с Турдибековой после вчерашнего драматичного боя, в ходе которого Карини сдалась на 46-й секунде, а Хелиф нанесла всего пару ударов.



Отказавшись от борьбы, итальянка бросила шлем на пол, рухнула на колени в слезах и сказала своему тренеру: «Это неправильно, это неправильно».



Линь завоевала бронзовую медаль в женском полулегком весе на чемпионате мира, прежде чем ее лишили награды в прошлом году.



Она одержала три победы, прежде чем уступила в полуфинале представительнице Казахстана Карине Ибрагимовой.



Международная боксерская ассоциация (IBA), которая была лишена признания из-за ряда проблем с управлением, позднее лишила Линь медали, заявив, что боксерша не выполнил требования для участия.



Ранее на этой неделе представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил: “Все участницы соревнований в женской категории соблюдают правила допуска к соревнованиям”.



Он добавил: “В своих паспортах они указаны как женщины, и в них указано, что это так, что они — женщины”.



До 2021 года МОК установил пороговые значения максимального количества тестостерона — “мужского” полового гормона — у спортсменов в женских видах спорта. Они были обнаружены в анализах крови, аналогичных тем, что используются для допинг-контроля.



Правила ограничения уровня тестостерона ранее были в центре внимания в связи с нашумевшим и нашумевшим делом Кастер Семени.



У Семени заболевание, при котором ее организм естественным образом вырабатывает более высокий уровень тестостерона, чем обычно у женщин.



Она не смогла принять участие в Олимпиаде в Токио в 2020 году после того, как Международная легкоатлетическая федерация (World Athletics) ввела новые правила независимо от МОК.



Собственная политика МОК по мониторингу уровня тестостерона была прекращена три года назад и заменена политикой “справедливости, инклюзивности и недискриминации по признаку гендерной идентичности и половых различий”.



В настоящее время МОК предоставляет отдельным спортивным организациям в каждой стране “десять руководящих принципов”, которые они могут использовать при разработке своей собственной политики.



В этом противоречивом документе утверждается, что спортсмены с “половыми вариациями” “не имеют права на преимущество” и что им следует разрешить соревноваться в категории, соответствующей их гендерной идентичности.



Существуют исключения, в соответствии с которыми “подход, основанный на фактических данных”, может использоваться для исключения спортсменов, имеющих “постоянное несправедливое непропорциональное преимущество” или если существует “непредотвратимый риск” для безопасности других спортсменов.



Федерации, управляющие регби, легкой атлетикой, плаванием и велоспортом, в той или иной форме ввели правила, касающиеся биологических мужчин в женском спорте, хотя точные детали политики различаются.



То же самое произошло и с боксом: Международная боксерская ассоциация (IAB) потребовала от спортсменов проходить “гендерную оценку”.



Хотя в нем не раскрывается точный характер этих оценок, именно этот тест Хелиф и Линь провалили в прошлом году на чемпионате мира по боксу среди женщин, проводившемся IAB в Нью-Дели.



МОК создал новый орган — Парижскую боксерскую секцию (PBU) — для определения соответствия требованиям участников.



В документах PBU не упоминается гендерное или половое тестирование для мужских или женских соревнований, хотя в них установлены возрастные ограничения для участников, поскольку паспорт является приемлемым удостоверением личности для спортсменов, а боксерши в женской категории обязаны сообщать о своей беременности.



Защищая решение одобрить Хелиф и Линь как женщин, господин Адамс из МОК добавил: “Эти спортсмены уже много раз соревновались на протяжении многих лет. Они не просто так появились”.



Однако спортивный ученый профессор Такер заявил, что отсутствие четкой политики МОК в этой области привело к возникновению такой ситуации.



“В прошлом году [Хелиф и Линь] не соответствовали требованиям, и единственная причина, по которой они соответствуют им сейчас, заключается в том, что орган, который признал их несоответствующими требованиям, был отстранен”, - сказал он.



“Это связано с вакуумом политики, сейчас ее нет”.

