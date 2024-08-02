



Иран планирует атаковать Израиль в Тиша бе-Ав

Сообщается, что Иран планирует атаковать Израиль в день Тиша бе-Ав, когда евреи оплакивают потерю Первого и Второго Храмов.



Источники в западной разведке сообщили Sky News Arabia, что у них есть доказательства того, что Иран планирует атаковать Израиль в Тиша бе-Ав в ответ на убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хания, которое начинается 12 августа и заканчивается 13 августа, сообщил сайт издания.



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Сообщается, что атака Ирана будет координироваться с "Хезболлой".



В Тиша бе-Ав евреи оплакивают разрушение Первого и Второго Храмов. Во время ежегодного мероприятия соблюдается пост, траур и практика самоотречения.



В докладе утверждается, что израильские евреи могут чувствовать себя особенно уязвимыми в этот день, что добавляет дополнительный уровень психологических страданий.



В прошлом враждебные государства и образования сосредоточивали свои атаки на еврейских праздниках, как это было в случае с 7 октября, пришедшимся на Симхат Тору и Шаббат, а также в Войне Судного дня в 1973 году.



Сообщается также, что существует символическая причина для нападения в эту дату, возрождения исторических травм и воспроизведения образов разрушения.



Наконец, Иран якобы надеется, что нападение в этот день принесет элемент неожиданности. Хотя службы безопасности могут быть заняты собственными религиозными ритуалами или урегулированием разногласий, они могут быть не готовы к военному нападению.



Sky News Arabia также заявила, что освещение нападения в СМИ передаст исламскому миру послание о том, что "Израиль исторически уязвим для разрушения, как и евреи".



Хотя в докладе утверждается, что это может подтолкнуть международное сообщество к поиску политического решения конфликта, неясно, как был сделан такой вывод.



В докладе также утверждается, что нападение в этот день может восстановить боевой дух террористических групп, атакующих Израиль, придав им новых сил для будущих атак и показав, что Иран будет продолжать поддерживать террористические организации в регионе.



