



Скандал: Нетаниягу умоляли пойти на сделку по заложникам. Он отказался

По сообщениям, руководители служб безопасности Израиля призвали премьер-министра Биньямина Нетаниягу использовать импульс, созданный ударами по главарям террористов, чтобы воспользоваться возможностью заключить сделку о прекращении огня и обмену заложниками с ХАМАСом на совещании высшего уровня.



12 канал утверждает, что глава Моссада Давид Барнеа, возглавляющий израильские переговоры о заключении сделки, заявил на совещании, что сделка готова и Израиль должен ее принять.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Но Нетаниягу накричал на своих руководителей служб безопасности, стукнул по столу и сказал им, что они плохие переговорщики, сообщает 12 канал.



В сообщении не приводятся источники.



Канцелярия премьер-министра немедленно выпускает заявление, в котором говорится, что сообщение не соответствует действительности, и уточняется, что Барнеа не говорил, что сделка уже готова и что Израиль должен ее принять.



В телерепортаже говорится, что на встрече присутствовали Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, глава Моссада Давид Барнеа, глава ШАБАК Ронен Бар, начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви и ответственный за переговоры по заложникам Ницан Алон.



В отчете не уточняется, когда началась и когда закончилась встреча, но указывается, что она состоялась после израильского удара по Бейруту, в результате которого в среду вечером был убит командир "Хезболлы" Фуад Шукр. Из отчета не ясно, продолжалась ли продолжительная встреча, когда рано утром в четверг в Тегеране был убит глава ХАМАС Исмаил Хания. Израиль не взял на себя ответственность за этот инцидент.



По данным 12-го канала, обсуждение возможностей сделки с заложниками перешло в ожесточенный спор, который выглядел следующим образом:

Глава ШАБАК Бар: "Мне кажется, что премьер-министр не хочет того предложения, которое лежит на столе. Если это так, скажите нам".



Генерал ЦАХАЛа Алон: "Вы знаете, что все параметры (которые вы недавно добавили к предложению Израиля от конца мая) не будут приняты, и сделки не будет. С тем, что вы говорите, нам не с чем идти на переговоры. Мы на нуле. "



По сообщениям, шеф ЦАХАЛа Халеви сделал комментарии, аналогичные словам Алона.



Глава Моссада Барнеа: "Сделка есть. Если мы будем медлить, мы можем упустить возможность. Мы должны воспользоваться ею".



Нетаниягу, стуча по столу: "Вы слабаки. Вы не знаете, как вести жесткие переговоры. Вы вкладываете слова в мои уста. Вместо того чтобы давить на премьер-министра, давите на Синвара".



Руководители служб безопасности покинули встречу, придя к выводу, что Нетаниягу не хочет заключать сделку на данном этапе, говорится в телерепортаже.



В репортаже говорится, что последствия могут быть двоякими: Израиль может пойти на сделку и посмотреть, сможет ли он также достичь договоренности на севере, которая позволит избежать тотальной войны. Или же он может затянуть время, не пойти на сделку и начать войну без легитимации со стороны США.



