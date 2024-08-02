



Сколиченко сказали: “Если будешь пи**еть, поедешь дальше в черном пакете”

Саша Сколиченко, уже будучи в больнице Кельна, призналась СМИ, что до сих пор не осознает произошедшего и того, где она.



“За 4 дня до нашего освобождения меня разбудили в СИЗО номер пять в Санкт-Петербурге, посадили в автобус. Было непонятно, куда меня везут”. Она ехала в одном автобусе с оппозиционером Андреем Пивоваровым. Их везли в Лефортово.



Спустя четыре дня Саше заявили, что ее отпустят, и потребовали немедленно собрать вещи и подписать бумагу об освобождении.



После этого ее и Пивоварова посадили в очередной автобус. Им не сказали, куда их везут. В автобусе Саша увидела остальных участников обмена. Когда она начала задавать им вопросы, один из сотрудников в балаклаве обматерил ее и стал угрожать: “Если будешь пи**еть, поедешь дальше в черном пакете”. До самого последнего момента было непонятно, везут их на расстрел или на обмен.









