



Песков признался, что Россия вернула разведчиков-нелегалов

В результате обмена заключенными в Россию вернулись сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ и группы Альфа. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 2 августа.



"Красиков - сотрудник Федеральной службы безопасности. Он служил в Альфе. Интересно, что он служил вместе с несколькими сотрудниками охраны президента. Конечно, они друг друга поздравляли вчера, когда увидели друг друга", - заявил он.



Песков также рассказал, что среди вернувшихся россиян был и сотрудник ГРУ.



"По одному из сотрудников ГРУ. Американцы пытались влиять на этого заключенного сотрудника ГРУ. Они нашли здесь отца этого сотрудника. Был организован телефонный звонок. Во время телефонного звонка отец вопреки тому, что от него ожидали, сказал сыну, что тот все правильно делает", - заверил Песков.



Со слов Пескова, россияне Артем и Анна Дульцевы, возвращенные из Словении в Россию, были "разведчиками-нелегалами".



"Дети нелегалов-разведчиков, которые вчера прилетели, узнали, что они россияне, только когда самолет взлетел с Анкары. До этого они не знали, что они россияне и они имеют отношение к нашей стране", - рассказал Песков.



Дети с самого рождения жили "под прикрытием" и вообще не знают русского языка. Поэтому вчера Путин поздоровался с ними на испанском.



