



Коалиция, отразившая иранский удар по Израилю в апреле, уже формируется

Ожидая нападения после того, как Иран и "Хезболла" пригрозили отомстить за убийства главарей террористов, Израиль завершает согласование с союзниками создания региональной коалиции для предотвращения таких атак, сообщает 12 канал.



В сообщении говорится, что США, Великобритания, страны Персидского залива, Египет и Иордания готовы помочь перехватить ракеты и беспилотники в случае их запуска - по сути, это та же коалиция, которая почти полностью сорвала иранскую атаку на Израиль с помощью беспилотников и ракет 13-14 апреля.



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В сообщении также говорится, что министр обороны Йоав Галант и министр обороны США Ллойд Остин снова побеседовали. В сообщении говорится, что в этот район направлены несколько американских кораблей, обладающих соответствующими возможностями для обнаружения и перехвата ракет.

