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Взрывы в оккупированном Крыму: возможно уничтожены пусковые установки С-400
02.08.2024 11:58 Mignews

Взрывы в оккупированном Крыму: возможно уничтожены пусковые установки С-400

Ночью 2 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы, нарушившие спокойствие в Севастополе, Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе. Сообщается об уничтожении четырех пусковых установок С-400. В социальных сетях появились видео, предположительно зафиксировавшие запуски ATACMS по полуострову.

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Представители оккупационной администрации заявили об атаках беспилотников и ракетном ударе по Севастополю. Местный гауляйтер Михаил Развожаев утверждает, что якобы "массированная атака" была отбита, однако обломки воздушных целей упали на улицы города, а фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает о пожарах на позициях российской воинской части противовоздушной обороны в районе Балаклавы. Источники утверждают, что в Севастополе была поражена позиция зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", включая четыре пусковые установки и РЛС типа 92Н6. Мониторинговая группа "Крымского ветра" и спутниковые снимки подтверждают данные о времени атак, совпадающим с серией взрывов на полуострове.

На территории России также было неспокойно. Российские СМИ сообщают о ночной атаке ВСУ в Краснодарском крае. В Староминском районе обломки беспилотника упали на частный дом, пострадавших нет. В Тихорецком районе была повреждена подстанция, но перебоев со светом не зафиксировано.


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