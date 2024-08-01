



Турецкий "киллер", блюющие триатлонисты и другие приколы Олимпиады-2024

Новый день на Олимпиаде-2024 в Париже – новый краш.



Турция на Олимпиаде с "киллером"? Зрители задаются этим вопросом, глядя на 51-летнего Юсуфа Дикеча. Этот парень приехал в Париж и вышел на соревнования без всяких наворотов – никаких специальных очков, наушников или другого оборудования. В мятой футболке, в которой, кажется, спал, с одной рукой в кармане, он спокойно пострелял по мишеням с обеими открытыми глазами и забрал серебро вместе с напарницей в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. Вот это стиль!



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Еще одна история случилась с канадским триатлонистом 29-летним Тайлером Миславчуком после заплыва в Сене. Парню стало так плохо, что его вырвало прямо в прямом эфире. 29-летний спортсмен признался, что его тошнило десять раз после заплыва. Сенская водичка, видимо, не пошла на пользу.



Не повезло и Екатерине Шабалиной из Казахстана. Во время заплыва ее ударили по голове, и она захлебнулась речной водой. На протяжении всего заплыва ее мутило, и окончательно вырвало уже на первом круге велосипедного этапа. Так что пришлось сойти с дистанции.





