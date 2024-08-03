



Зеленский потребовал уничтожения боевой авиации РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к уничтожению российской боевой авиации.



Об этом он написал на своей странице в Telegram.



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"Российскую боевую авиацию надо уничтожать там, где она есть, всеми эффективными средствами. Бить по российским аэродромам – это тоже вполне справедливо. И нам нужно это совместное решение с нашими партнерами – решение в сфере безопасности", - сказал он.



По словам украинского лидера, только таким способом можно будет обеспечить защиту украинцев от России.



"Только на этой неделе более 600 управляемых авиационных бомб Россия применила против Украины. Мы должны остановить этот ежедневный российский террор совместными сильными решениями", - подытожил он.