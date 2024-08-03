



Удар по складу в Ростовской области осуществила Украина, - СМИ

Атаку БПЛА в Ростовской области осуществило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.



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"В результате операции ГУР с помощью БПЛА был поражен склад горюче-смазочных материалов на территории комбината "Атлас" Управления Федерального агентства государственных резервов РФ вблизи н.п. Каменск – Шахтинский в Ростовской области", - сказано в сообщении.



По словам источников, этот склад обеспечивает поставки горюче-смазочных материалов в интересах воинских частей и подразделений РФ, которые дислоцируются в Донецкой и Луганской областях.



Утверждается также, что в атаке были задействованы 15 БПЛА типа Obsidian проекта Nayan.



