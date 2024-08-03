



В Могадишо совершен теракт на пляже

В столице Сомали Могадишо совершен теракт на пляже.



Нападение осуществили террористы-смертники, устроившие стрельбу и взрыв.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По меньшей мере восемь человек погибли и 28 получили ранения.



"Силы безопасности ликвидировали террористов, устроивших взрыв. Медицинский персонал оказывает помощь раненым", - сообщают местные СМИ.



Пока что ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт. Подозревается, что за нападением стоит террористическая организация "Аль-Шабааб", связанная с "Аль-Каидой".

