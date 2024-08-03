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В Могадишо совершен теракт на пляже
03.08.2024 10:45 Алина Груднева

В Могадишо совершен теракт на пляже

В столице Сомали Могадишо совершен теракт на пляже.

Нападение осуществили террористы-смертники, устроившие стрельбу и взрыв.

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По меньшей мере восемь человек погибли и 28 получили ранения. 

"Силы безопасности ликвидировали террористов, устроивших взрыв. Медицинский персонал оказывает помощь раненым", - сообщают местные СМИ.

Пока что ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт. Подозревается, что за нападением стоит террористическая организация "Аль-Шабааб", связанная с "Аль-Каидой".
 

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