



Турки сидят без Instagram уже два дня

В Турции уже второй день подряд заблокирована социальная сеть Instagram.



Доступ к платформе запрещен после того, как поступили обвинения в цензуре в адрес американской компании со стороны высокопоставленного турецкого чиновника.



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В пятницу, 2 августа, министр транспорта Турции Абдулкадир Ураглу заявил, что Instagram игнорирует требования правительства об удалении некоторых постов.



"У нашей страны есть ценности. Несмотря на наши предупреждения, они не позаботились о криминальном контенте. Мы заблокировали доступ. Когда они будут соблюдать наши законы, мы снимем запрет", - сказал министр.



Власти Турции возмущены тем, что Instagram наложил цензуру на контент с "соболезнованиями" в связи с ликвидацией главы политбюро ХАМАСа Исмаилом Хании.