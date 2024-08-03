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Турки сидят без Instagram уже два дня
03.08.2024 11:35 Алина Груднева

Турки сидят без Instagram уже два дня

В Турции уже второй день подряд заблокирована социальная сеть Instagram.

Доступ к платформе запрещен после того, как поступили обвинения в цензуре в адрес американской компании со стороны высокопоставленного турецкого чиновника.

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В пятницу, 2 августа, министр транспорта Турции Абдулкадир Ураглу заявил, что Instagram игнорирует требования правительства об удалении некоторых постов.

"У нашей страны есть ценности. Несмотря на наши предупреждения, они не позаботились о криминальном контенте. Мы заблокировали доступ. Когда они будут соблюдать наши законы, мы снимем запрет", - сказал министр.

Власти Турции возмущены тем, что Instagram наложил цензуру на контент с "соболезнованиями" в связи с ликвидацией главы политбюро ХАМАСа Исмаилом Хании.

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