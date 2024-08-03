



Швеция закрыла свое посольство в Бейруте

Швеция объявила о закрытии своего посольства в Бейруте в ожидании боевых действий между Израилем и "Хезболлой".



Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.



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Ведомство приказало дипломатам и другим гражданам Швеции, находящимся в Ливане, вылететь на Кипр, где будет временно находиться дипломатическое учреждение.



"Решение может измениться в зависимости от развития событий. Призываем всех шведских граждан, находящихся в Ливане, покинуть страну как можно скорее", - сказал глава шведского МИДа.