Швеция закрыла свое посольство в Бейруте
Швеция объявила о закрытии своего посольства в Бейруте в ожидании боевых действий между Израилем и "Хезболлой".
Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.
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Ведомство приказало дипломатам и другим гражданам Швеции, находящимся в Ливане, вылететь на Кипр, где будет временно находиться дипломатическое учреждение.
"Решение может измениться в зависимости от развития событий. Призываем всех шведских граждан, находящихся в Ливане, покинуть страну как можно скорее", - сказал глава шведского МИДа.