



РФ хотела передать хуситам оружие, - СМИ

Россия собиралась передать йеменским хуситам ракеты и военную технику в конце июля.



Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.



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Уточняется, что Москва изменила свои планы после того, как получила предостережение от Саудовской Аравии.



По словам источников, поставку оружия хуситам РФ отложила, но отправила в Йемен своих военных для оказания помощи поддерживаемой Ираном группировке. По версии американской разведки, при себе российский персонал имел небольшие сумки, которые были слишком маленькими для переноса оружия или компонентов.



Источники отметили, что хуситы хотели провести учения с боевой стрельбой, но планы пришлось отменить.



Посольство Саудовской Аравии в США и Кремль отказались от комментариев по этому поводу.