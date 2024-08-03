



Убийство Ханийе: в Иране произошли задержания

В Иране арестованы не менее двух десятков человек по подозрению в причастности к убийству главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеране.



Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два иранских источника.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Среди задержанных были высокопоставленные сотрудники иранской разведки, военные и персонал гостевого дома, которым управляет КСИР.



В Тегеране посетовали на серьезную брешь в системе безопасности высокопоставленных, благодаря которой стала возможна ликвидация Хании.



Как сообщалось ранее, Моссад нанял иранских агентов для установки взрывчатки в гостевом доме, которая была подорвана дистанционно.