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Убийство Ханийе: в Иране произошли задержания
03.08.2024 08:35 Алина Груднева

Убийство Ханийе: в Иране произошли задержания

В Иране арестованы не менее двух десятков человек по подозрению в причастности к убийству главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеране.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два иранских источника.

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Среди задержанных были высокопоставленные сотрудники иранской разведки, военные и персонал гостевого дома, которым управляет КСИР. 

В Тегеране посетовали на серьезную брешь в системе безопасности высокопоставленных, благодаря которой стала возможна ликвидация Хании.

Как сообщалось ранее, Моссад нанял иранских агентов для установки взрывчатки в гостевом доме, которая была подорвана дистанционно.

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