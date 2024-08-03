Убийство Ханийе: в Иране произошли задержания
В Иране арестованы не менее двух десятков человек по подозрению в причастности к убийству главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеране.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на два иранских источника.
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Среди задержанных были высокопоставленные сотрудники иранской разведки, военные и персонал гостевого дома, которым управляет КСИР.
В Тегеране посетовали на серьезную брешь в системе безопасности высокопоставленных, благодаря которой стала возможна ликвидация Хании.
Как сообщалось ранее, Моссад нанял иранских агентов для установки взрывчатки в гостевом доме, которая была подорвана дистанционно.