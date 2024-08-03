



Московский дизайнер захотел "жрать" в ресторанах Одессы: ему жестко ответили

Одиозный российский дизайнер Артемий Лебедев жаждет летать в Одессу из Москвы и обедать в ресторане Дача Саввы Либкина.



Соответствующее заявление он сделал к интервью журналисту Юрию Дудю, вызвав при этом гнев у украинцев.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Лебедев заявил, что хочет летать прямым рейсом из Москвы, есть в ресторанах и "любоваться девками". Украинский ресторатор Савва Либкин в матерных выражениях посоветовал дизайнеру, чем он может на самом деле заняться.



"Обычно я общаюсь на украинском, но этому пи**расу Артемию, Теме, Лебедеву я отвечу на русском. Так чтобы ему было все понятно. Артемий, просто иди на х**. Одессу тебе не видать, хоть ты будешь с голубой челкой, хоть с желтой, хоть с оранжевой. Сиди в Москве, соси московский х** у Путина и все. Это все, что тебе осталось. Точка", — сказал ресторатор.



Аналогичным образом отреагирговал и мэр Одессы Геннадий Труханов.



"Я благодарен Савве за его жесткую, хотя он интеллигентный человек, позицию и конкретный посыл. Это очень правильно и в точку. Это уже наша украинская традиция посылать туда. А по сути хочу сказать. "Жрать, девки" - это в вашем стойле, в котором вы стоите. Именно там вы жрете и смотрите на телок. Одесса - интеллигентный украинский город", - сказал он.

