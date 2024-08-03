



Мадуро обвинил оппозицию Венесуэлы в подготовке терактов

Николас Мадуро обвинил оппозицию в подготовке терактов в Каракасе.



Об этом сообщает Bloomberg.



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По его словам, оппозиция якобы готовила теракт на 3 августа. Из-за этого была усилена охрана города.



"Я предупреждаю всю Венесуэлу о возможных атаках, осуществляемых "малыми командами" по приказу Мачадо и при соучастии (кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса - Ред.), которые используют эти группы преступников", - сказал он.



Также Мадуро обвинил оппозицию в причастности к попытке государственного переворота под руководством США.