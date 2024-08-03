



Египет передал Ирану послание от США

Египет передал Ирану послания от США, чтобы снизить градус напряженности на Ближнем Востоке и ограничить ожидаемую реакцию на ликвидацию главы военного крыла "Хезболлы" и главы политбюро ХАМАСа.



Об этом сообщает катарская газета "Аль-Араби Аль-Джадид".



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В частности, Каир передал Тегерану предупреждения относительно возможности нападений на высокопоставленных израильских чиновников или дипломатов на Ближнем Востоке.



Также США предостерегли Иран от нанесения ущерба гражданским или коммерческим районам или объектам в Израиле.