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Египет передал Ирану послание от США
03.08.2024 08:04 Алина Груднева

Египет передал Ирану послание от США

Египет передал Ирану послания от США, чтобы снизить градус напряженности на Ближнем Востоке и ограничить ожидаемую реакцию на ликвидацию главы военного крыла "Хезболлы" и главы политбюро ХАМАСа. 

Об этом сообщает катарская газета "Аль-Араби Аль-Джадид".

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В частности, Каир передал Тегерану предупреждения относительно возможности нападений на высокопоставленных израильских чиновников или дипломатов на Ближнем Востоке.

Также США предостерегли Иран от нанесения ущерба гражданским или коммерческим районам или объектам в Израиле.

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