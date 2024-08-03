



Кирби: США отправили авианосную группу на Ближний Восток

США отправили авианосную ударную группу, истребители и военные корабли на Ближний Восток в ожидании атаки Ирана в ответ на ликвидацию главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании.



По данным CNN, об этом сообщил Джон Кирби.



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"Мы слышали, как верховный лидер Ирана четко заявил, что намерен отомстить за убийство лидера ХАМАС в Тегеране, и что они хотят осуществить еще одно нападение на Израиль. Мы должны убедиться, что у нас есть соответствующие ресурсы и возможности в регионе", – отметил он.



Как сообщалось ранее, глава Пентагона Ллойд Остин решил стянуть дополнительные силы на Ближний Восток. Он приказал отправить ударную группу авианосца "Авраам Линкольн". Также он отдал приказ о развертывании эскадрильи истребителей.