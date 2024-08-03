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Индию всколыхнуло мощное землетрясение
03.08.2024 04:35 Алина Груднева

Индию всколыхнуло мощное землетрясение

В пятницу, 2 августа, Индию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,0.

По данным Reuters, подземные толчки ощущались в регионе Калабрия.
 

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По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), эпицентр находился недалеко от Козенца. Очаг залегал на глубине 18 км.
 
Землетрясение также ощущалось на Сицилии и Апулии. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Предупреждения о возможности цунами также не было.

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