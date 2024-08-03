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США стягивают на Ближний Восток дополнительные силы
03.08.2024 07:29 Алина Груднева

США стягивают на Ближний Восток дополнительные силы

США развернут на Ближнем Востоке больше сил для защиты Израиля.

По данным Bloomberg, об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

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По ее словам, увеличение обороноспособности в регионе необходимо из-за угрозы, исходящей от Ирана.

Глава Пентагона Ллойд Остин будет руководить мерами по усилению защиты сил США во всем регионе, а также оказанием усиленной поддержки обороны Израиля и обеспечением готовности Штатов "реагировать на кризис".

Сингх не стала уточняеть, какие именно силы будут развернуты. По ее словам, у США уже есть надежные оборонительные возможности в регионе для сдерживания вражеских сил.

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