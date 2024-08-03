



Теракты 11 сентября: глава Пентагона отменил сделку о признании вины

Правительство США отменило сделку о признании вины с организатором терактов 11 сентября Халидом Шейхом Мохаммедом.



Ранее министр обороны США Ллойд Остин отстранил от дела чиновника, способствовавшего заключению соглашения.

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"Я определил, что в свете значимости решения о заключении досудебных соглашений с обвиняемыми, ответственность за такое решение должна лежать на мне", — сказал Остин.



Он отменил три досудебных соглашения, которые были подписаны 31 июля 2024 года.