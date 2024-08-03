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В Греции опасаются террористических атак на израильские объекты
03.08.2024 07:38 Алина Груднева

В Греции опасаются террористических атак на израильские объекты

Силы безопасности Греции приведены в состояние повышенной готовности.

По данным 12-го канала, такие меры приняты из-за опасений потенциального теракта против еврейских и израильских объектов.

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По словам источников в разведывательных службах, высока вероятность атак в отместку за убийство главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания.

Также терактов опасаются во Франции. Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен приказал усилить меры безопасности в синагогах.

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