У Дурова нашлись три биологических ребенка
Издание Forbes заполучило свидетельства о рождении троих детей предпринимателя Павла Дурова.
Мамой малышей оказалась Ирина Болгар.
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Она предоставила фотографию с Дуровым со дня рождения старшего сына.
"Трое против ста. Какого быть отцом, имея семью и при этом, не быть женатым", ‒ сказала женщина.
Ранее основатель мессенджера Telegram заявил, что стал донором спермы и биологическим отцом более 100 детей.
По словам Болгар, она познакомилась с Дуровым в 2012 году, а уже спустя год у них родилась дочь Лея. В 2016 году семейство пополнилось сыном Даниэлем, а еще год спустя родился Давид. Сейчас мама и ее трое детей живут в Швейцарии.