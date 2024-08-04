Новости » Life Style
У Дурова нашлись три биологических ребенка
04.08.2024 00:25 Алина Груднева

У Дурова нашлись три биологических ребенка

Издание Forbes заполучило свидетельства о рождении троих детей предпринимателя Павла Дурова.

Мамой малышей оказалась Ирина Болгар.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Она предоставила фотографию с Дуровым со дня рождения старшего сына. 

"Трое против ста. Какого быть отцом, имея семью и при этом, не быть женатым", ‒ сказала женщина.

Ранее основатель мессенджера Telegram заявил, что стал донором спермы и биологическим отцом более 100 детей. 

По словам Болгар, она познакомилась с Дуровым в 2012 году, а уже спустя год у них родилась дочь Лея. В 2016 году семейство пополнилось сыном Даниэлем, а еще год спустя родился Давид. Сейчас мама и ее трое детей живут в Швейцарии.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы