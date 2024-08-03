



Германия хочет принять Олимпиаду в 2040 году

Германия хочет принять у себя Олимпийские игры в 2040 года, когда будет 50-я годовщина воссоединения страны.



По данным издания Deutsche Welle, соответствующее предварительное соглашение по поводу подачи заявки подписала министр внутренних дел Нэнси Фезер.



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По ее словам, на реализацию такого плана необходимо выделить 6,95 миллионов евро.



"Мы хотим использовать большие возможности, которые Олимпийские игры предлагают для нашей сплоченности, нашей экономики и спорта", – пояснила министр.



По словам Фезер, подача соответствующей заявки в такую знаменательную дату будет для Германии сильным символом демократии.