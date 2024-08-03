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Молния угодила в канатную дорогу с туристами
03.08.2024 23:28 Алина Груднева

Молния угодила в канатную дорогу с туристами

В районе итальянского горного хребта Тофане молния попала в канатную дорогу Freccia nel Cielo, на которой находились десятки туристов.

По данным The Mirror, переправа чуть не оборвалась на фоне экстремального ветра.

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Из-за молнии перегорел предохранитель, из-за чего туристы оказались в ловушке на высоте 3 244 в Альпах. Путешественники начали молиться, думая, что уже не выживут.

В итоге, туристы провели на высоте практически целый день. Выбраться из кабинки им удалось лишь к вечеру. В качестве компенсации за моральный ущерб путешественников накормили бесплатным ужином.

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