



На Чили обрушился мощный шторм: разрушены здания

На Чили обрушился мощный шторм, из-за которого сотни здания получили повреждения или были разрушены.



Больше всего досталось Сантьяго-де-Чили.



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Из-за шторма были отменены занятия в учебных заведениях. Закрыты порядка 8500 школ по всей стране.



Минимум два человека погибли. Множество местных жителей получили ранения.