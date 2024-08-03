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На Чили обрушился мощный шторм: разрушены здания
03.08.2024 21:30 Алина Груднева

На Чили обрушился мощный шторм: разрушены здания

На Чили обрушился мощный шторм, из-за которого сотни здания получили повреждения или были разрушены.

Больше всего досталось Сантьяго-де-Чили.

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Из-за шторма были отменены занятия в учебных заведениях. Закрыты порядка 8500 школ по всей стране.

Минимум два человека погибли. Множество местных жителей получили ранения.

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