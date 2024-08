На Чили обрушился мощный шторм: разрушены здания

На Чили обрушился мощный шторм, из-за которого сотни здания получили повреждения или были разрушены.



Больше всего досталось Сантьяго-де-Чили.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Из-за шторма были отменены занятия в учебных заведениях. Закрыты порядка 8500 школ по всей стране.



Минимум два человека погибли. Множество местных жителей получили ранения.

A powerful storm ravages Chile, leaving hundreds of buildings damaged in Santiago. Schools nationwide are shut down, and at least two deaths are reported.#Chile #SantiagodeChile #BREAKING pic.twitter.com/tGld2wceWI