



Харрис отклонила предложение Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис отказалась от предложения конкурента Дональда Трампа провести дебаты на телеканале Fox News.



Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на ее штаб.



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Команда Харрис считает, что нужно придерживаться изначального плана и проводить дебаты на ABC News.



"Трампу нужно прекратить играть в игры и явиться на дебаты, которые он уже обязался провести 10 сентября. Вице-президент так или иначе будет там, чтобы воспользоваться возможностью выступить перед национальной аудиторией в лучшее время", - сказал директор по коммуникациям Майкл Тайлер.