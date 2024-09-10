Новости » Life Style
Бейонсе не допустили на церемонию вручения премии Country Music Awards
10.09.2024 04:30 MIGnews.com

Бейонсе не допустили на церемонию вручения премии Country Music Awards

Бейонсе была обделена вниманием на церемонии вручения премии Country Music Awards, несмотря на то, что у нее был один из самых громких кантри-хитов года — Texas Hold 'Em.

Когда были объявлены номинанты на церемонию, отсутствие звезды было примечательным — не было ни одной номинации.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Ожидалось, что Бейонсе получит признание на церемонии вручения наград, и поклонники предполагали, что она может стать первой чернокожей женщиной, попавшей в шорт-лист номинации на лучший альбом года — за Cowboy Carter.

Вместо этого Морган Уоллен получил наибольшее количество номинаций, хотя три года назад его звукозаписывающая компания отстранила его от работы за использование расистских оскорблений.

Позже звезда извинилась и воссоединилась со своим лейблом.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы