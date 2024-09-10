Бейонсе не допустили на церемонию вручения премии Country Music Awards
Бейонсе была обделена вниманием на церемонии вручения премии Country Music Awards, несмотря на то, что у нее был один из самых громких кантри-хитов года — Texas Hold 'Em.
Когда были объявлены номинанты на церемонию, отсутствие звезды было примечательным — не было ни одной номинации.
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Ожидалось, что Бейонсе получит признание на церемонии вручения наград, и поклонники предполагали, что она может стать первой чернокожей женщиной, попавшей в шорт-лист номинации на лучший альбом года — за Cowboy Carter.
Вместо этого Морган Уоллен получил наибольшее количество номинаций, хотя три года назад его звукозаписывающая компания отстранила его от работы за использование расистских оскорблений.
Позже звезда извинилась и воссоединилась со своим лейблом.