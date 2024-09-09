



Еж парализовал работу аэродрома в Германии

Аэродром Арнштадт Алькерслебен в немецком Тюрингене перестал работать из-за ежа.



По данным таблоида BILD, забавный случай произошел в конце августа.



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Одномоторный самолет B&F Fk9 не смог взлететь для участия в авиашоу в Гессене из-за того, что еж решил прогуляться по взлетной полосе.



По словам пилота Эккехарда Дирбаха, существо решило поискать в этой зоне пищу, а уходить с полосы отказывалось. Прогнать его пытались как летчики, так и диспетчер. Совместными усилиями им удалось выпроводить ежа на траву спустя полчаса. Уточняется, что млекопитающему это делать не хотелось.