



Голливудский ловелас Шон Пенн закрутил роман с молоденькой девушкой

Голливудский ловелас и обладатель двух премий "Оскар" Шон Пенн закрутил роман с молоденькой девушкой.



64-летнего актера заметили с возлюбленной, которой примерно 20 лет, на улицах Мадрида.



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Парочка страстно целовалась, когда их подловили папарацци. Сам Пенн пока не объявил на весь мир о новом романе. Имя его возлюбленной также не раскрывается. Предполагается, что речь идет о начинающей актрисе, которая участвовала лишь в небольших проектах.



Примечательно, что на счету Пенна были браки с певицей Мадонной и актрисой Робин Райт, известной по роли в сериале "Карточный домик".