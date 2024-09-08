



Украина о вторжении дронов РФ в Румынию и Латвию: нужен коллективный ответ

Вторжение российских дронов в воздушное пространство Румынии и Латвии свидетельствуют о необходимости конкретных действий со стороны НАТО по защите Украины и мира в Европе.



Такое заявление сделал новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.



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"Сегодня российские дроны нарушили воздушное пространство Румынии и Латвии. Это напоминание: агрессивные действия РФ выходят за пределы Украины. Коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас, чтобы положить конец агрессии РФ, защитить жизнь и сохранить мир в Европе", - отметил Сибига.



Глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил союзникам о том, что Киев нуждается в конкретных действиях. Он призвал партнеров использовать системы ПВО, чтобы сбивать дроны и ракеты РФ над Украиной, а также снять ограничения на использование ВСУ оружия для ударов по России.