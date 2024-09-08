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Как РФ будет применять полученные от Ирана ракеты, - прогноз
08.09.2024 21:55 Алина Груднева

Как РФ будет применять полученные от Ирана ракеты, - прогноз

Россия применит переданные Ираном баллистические ракеты малой дальности для ударов по украинской энергетике.

Об этом говорится в аналитическом прогнозе Financial Times.

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Уточняется, что под ударом могут оказаться Харьков, Сумы и населенные пункты вдоль линии фронта.

По словам аналитиков, иранские ракеты позволят РФ перенаправить ракеты "Кинжал" на цели в глубине Украины.

Напомним, что на официальном уровне Иран опроверг сообщения в СМИ о передаче ракет малой дальности России. Тем не менее, один из иранских депутатов проговорился, отметив, мол, "раз Тегеран вооружает Хезболлу и ХАМАС, то почему бы этого не сделать и с Россией".

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