



Как РФ будет применять полученные от Ирана ракеты, - прогноз

Россия применит переданные Ираном баллистические ракеты малой дальности для ударов по украинской энергетике.



Об этом говорится в аналитическом прогнозе Financial Times.



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Уточняется, что под ударом могут оказаться Харьков, Сумы и населенные пункты вдоль линии фронта.



По словам аналитиков, иранские ракеты позволят РФ перенаправить ракеты "Кинжал" на цели в глубине Украины.



Напомним, что на официальном уровне Иран опроверг сообщения в СМИ о передаче ракет малой дальности России. Тем не менее, один из иранских депутатов проговорился, отметив, мол, "раз Тегеран вооружает Хезболлу и ХАМАС, то почему бы этого не сделать и с Россией".