



В Иране усилили контроль над приезжающими в страну иностранцами

Парламент Ирана усилил контроль над иностранцами, которые приезжают в страну.



О соответствующем решении парламентариев сообщает информационное агентство "Тасним" со ссылкой на председателя Комиссии по внутренним делам парламента Мохаммада Салеха Джокара.



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В частности, будет введен залог для иностранцев, которые прибывают в Иран. Теперь те, кто планирует оставаться на территории Исламской Республики, будут обязаны внести определенную сумму денег, которая будет возвращаться при выезде.



Размер залога пока что не установлен. Ожидается, что его определит Министерство внутренних дел страны.