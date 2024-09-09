



Против Моргенштерна завели дело в РФ и хотят объявить его в розыск

В России в отношении рэпера Алишера Моргенштерна завели уголовное дело.



Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей "иноагента".



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"По версии следствия, не позднее 21 марта 2024 года фигурант, включенный в реестр иностранных агентов в одном из мессенджеров и видеохостинге, осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом", - сказано в заявлении СК РФ.



Музыканту может грозить до двух лет тюрьмы. Рэпер удалил все свои посты из Telegram-канала, на который были подписаны свыше 650 тысяч человек.



Теперь в СК РФ задумались о том, чтобы объявить Моргенштерна в розыск.