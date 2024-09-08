



Известные комики трогательно попрощались с легендой КВН Масляковым

Известные российские комики попрощались с легендой КВН Александром Масляковым, выразив ему благодарность за то, что на протяжении десятилетий он дарил людям хорошее настроение.



По данным "СтарХит", Павел Воля поблагодарил его за то, что подарил чудесную юность и путевку в жизнь. "Искренние соболезнования родным и близким", - написал он.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Михаил Галустян отдельно выразил благодарность Маслякову за то, что тот сделал лично для него, а также для КВН и юмора в целом.



"Я вас всегда любил и буду любить. Скольким молодым дарованиям вы дали дорогу в большой мир. Большое количество выходцев из вашей школы сейчас занимают лидирующие позиции на российском телевидении, в кино и шоу-бизнесе. Мы сохраним о вас светлую память", - сказал он.



В свою очередь, Гарик Харламов коротко поблагодарил легенду КВН за все, что тот сделал.



Напомним, что Масляков скончался в 82 года. В последнее время он боролся с раком легких. С 1964 года он вел программу КВН, став символом юмора и сатиры.