



Николь Кидман постигла трагедия во время Венецианского кинофестиваля

В семьи популярной актрисы Николь Кидман произошла трагедия, когда она была на Венецианском кинофестивале.



Знаменитость узнала, что на 85-м году жизни скончалась ее мама - Джанель Энн Кидман.



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Актрисе пришлось экстренно вылетать домой. Она даже не успела дождаться своей награды за роль в фильме "Малышка".



"Я в шоке, и мне нужно ехать к своей семье, но эта награда для нее (мамы, - ред.). Она сформировала меня как личность, она направляла меня и создала меня. Я безмерно благодарна, что могу произнести ее имя", - оставила Кидман обращение, которое было зачитано на фестивале.