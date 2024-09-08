



Маск ответил, когда Starship отправится на Марс

Космические корабли Starship в рамках запланированной миссии отправятся на Марс через два года.



Такое заявление сделал основатель SpaceX, американский миллиардер Илон Маск.



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"Они будут без экипажа, чтобы проверить надежность посадки на Марс", - пояснил миллиардер.



По его словам, первый пилотируемый полет на Красную планету, по оптимистичным прогнозам, может состояться уже через четыре года. Тогда же состоится и высадка первых людей на Марсе.



"После этого количество рейсов будет расти в геометрической прогрессии, и мы построим самодостаточный город примерно за 20 лет", - анонсировал Маск.