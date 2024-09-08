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Маск ответил, когда Starship отправится на Марс
08.09.2024 20:12 Алина Груднева

Маск ответил, когда Starship отправится на Марс

Космические корабли Starship в рамках запланированной миссии отправятся на Марс через два года.

Такое заявление сделал основатель SpaceX, американский миллиардер Илон Маск. 

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"Они будут без экипажа, чтобы проверить надежность посадки на Марс", - пояснил миллиардер.

По его словам, первый пилотируемый полет на Красную планету, по оптимистичным прогнозам, может состояться уже через четыре года. Тогда же состоится и высадка первых людей на Марсе.

"После этого количество рейсов будет расти в геометрической прогрессии, и мы построим самодостаточный город примерно за 20 лет", - анонсировал Маск.

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