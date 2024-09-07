



Капсула застрявших астронавтов отправится домой без них

Космический корабль Starliner компании Boeing готовится отправиться обратно на Землю, но астронавты, которых он должен был перевозить, останутся на Международной космической станции.



Пустой корабль, переведенный в автономный режим, должен отстыковаться от орбитальной лаборатории.



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Капсула, у которой возникли технические неполадки после запуска с Бутчем Уилмором и Суни Уильямс на борту из НАСА, была сочтена слишком рискованной для их доставки домой.



Вместо этого они вернутся на корабле SpaceX Crew Dragon, но не раньше февраля 2025 года, продлив восьмидневное пребывание на МКС до восьми месяцев.

